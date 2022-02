Paris (AFP). Décès du cinéaste français René Vautier, réalisateur d'Avoir 20 ans dans les Aurès

René Vautier, cinéaste engagé et anticolonialiste, réalisateur du film sur la guerre d'Algérie "Avoir 20 ans dans les Aurès", est mort dimanche matin à 86 ans, a-t-on appris auprès de sa famille. Il est mort à l'hôpital, en Bretagne où il résidait, a annoncé à l'AFP sa femme Soazig Chappedelaine Vautier. Ce réalisateur à la vie mouvementée, qui a connu la fuite, la prison, la grève de la faim, les menaces et les condamnations, se revendiquait comme "le cinéaste français le plus censuré". Il était notamment l'auteur de "Afrique 50", court-métrage réalisé à 20 ans, devenu le premier film anticolonialiste du cinéma français. L'oeuvre a été censurée pendant quarante ans et lui a valu une condamnation à un an de prison. Son regard s'est beaucoup porté sur la guerre d'Algérie, avec notamment "une Nation l'Algérie" (1954), pour lequel il a été poursuivi pour "atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat", "Algérie en flammes" (1958). Il est surtout le réalisateur de "Avoir 20 ans dans les Aurès", son oeuvre la plus connue, prix de la critique internationale au festival de Cannes en 1972.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire