Mogadiscio (AFP). Somalie: au moins quatre tués dans un attentat-suicide près de l'aéroport de Mogadiscio

Un attentat-suicide a visé dimanche les abords de l'aéroport de Mogadiscio, la capitale somalienne, tuant au moins quatre personnes, a-t-on appris de source policière. "Une voiture piégée a explosé près de la zone d'Afisiyone (à proximité de l'aéroport). Nos informations parlent d'un kamikaze qui aurait jeté son véhicule bourré d'explosifs contre une camionnette", a déclaré Ahmed Adan, de la police somalienne. "Nous avions des renseignements sur cette voiture piégée, nous la suivions (), mais elle a explosé, et quatre civils ont été tués, ainsi que le kamikaze", a affirmé à la presse le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Mohamed Yusuf. Des témoins ont rapporté à l'AFP avoir vu des nuages de fumée s'élever au-dessus de la zone de l'attentat, et ont fait état de cinq véhicules détruits par l'explosion. "L'explosion a été terrible. Les forces de sécurité ont bouclé la zone. Ils ont ouvert le feu pour disperser les gens alentour", a témoigné Ali Suleyman qui a assisté à la scène. L'aéroport de Mogadiscio et ses alentours sont la cible régulière d'attaques perpétrées par les insurgés islamistes Shebab, affiliés à al-Qaïda. L'aéroport abrite le quartier général de l'Amisom, la force de l'Union africaine déployée dans le pays, ainsi que plusieurs représentations diplomatiques. Les attentats ont lieu généralement vers l'entrée surprotégée de l'aéroport, ou sur la longue avenue y menant depuis le centre-ville. Les assaillants shebab sont déjà parvenus à pénétrer dans l'enceinte au moins deux reprises depuis 2009. Le 25 décembre dernier, plusieurs de leurs combattants ont pu pénétrer jusqu'au QG de l'Amisom, tuant au moins quatre personnes. Les Etats-unis ont mené cette semaine une attaque aérienne contre le groupe islamiste, tuant lundi le responsable de leurs services secrets, Abdishakur Tahlil. En septembre, leur chef, Ahmed Abdi Godane, avait lui-même été tué par une frappe aérienne américaine. Après avoir contrôlé la quasi-totalité du sud du pays en 2009, les shebab ont depuis lors subi de nombreux revers sous la pression de l'Amisom, perdant progressivement l'essentiel de leurs bastions. Ils ont multiplié en représailles les raids et les attentats à Mogadiscio, ainsi qu'au Kenya voisin. La Somalie est privée de gouvernement central effectif depuis la chute du régime autoritaire du président Siad Barre en 1991. Le pays est depuis en état permanent de guerre civile, livré aux milices de chefs de guerre, aux gangs criminels et aux groupes islamistes.

