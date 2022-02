On aime le sport lorsqu'il procure autant d'émotion.

Le samedi 3 janvier 2015, Thibault Deslandes, journaliste de la rédaction de Tendance Ouest et Sylvain Letouzé, consultant sports pour Tendance Ouest commentaient en direct et en intégralité les 32èmes de finale entre l'US Avranches et le FC Lorient.

A la 61ème minute, le but de Maguette Diongué. A la 93ème minute, la victoire ! Une admirable page de l'histoire du sport en Normandie...

Bravo à l'ensemble des joueurs et du staff.