Buenos Aires (AFP). Dakar-2015: Marc Coma ouvre la route du 37e Dakar

Le tenant du titre moto, l'Espagnol Marc Coma, a ouvert la route du 37e rallye Dakar, dimanche à Buenos Aires à 05h15 locales (08h15 GMT), en étant le premier à s'élancer pour les 838 km de la première étape, jusqu'à Villa Carlos Paz. Le leader de l'écurie autrichienne KTM s'est élancé deux minutes avant son principal rival, son compatriote Joan Barreda Bort, sur Honda, et quatre minutes avant le chef de file des Yamaha, le Français Olivier Pain. Après l'ensemble des motos et des quads, le premier pilote auto, le tenant du titre espagnol Nani Roma (Mini), devrait larguer les amarres de Tecnopolis, la cité des Sciences de la capitale argentine, à 10h32 locales (13h32 GMT). Il s'élancera 3 minutes avant le Qatari Nasser Al-Attiyah, le vainqueur 2011, sur Mini également, et 6 minutes avant Stéphane Peterhansel, leader de Peugeot et recordman des victoires dans le Dakar avec 11 couronnes, dont les cinq premières en moto. Le premier motard devrait avoir terminé les 175 km de la spéciale chronométrée du jour vers 09h15 locales (12h15 GMT), et le premier pilote auto vers 11h50 (14h50 GMT). Boucle de 9.200 km de Buenos Aires à Buenos Aires, via les Andes, le désert de l'Atacama et les dunes d'Iquique au Chili, et le salar d'Uyuni en Bolivie, ce septième Dakar sud-américain connaîtra ses vainqueurs le 17 janvier dans les quatre catégories, autos, motos, camions et quads. Cette édition du Dakar est notamment historique par la participation pour la première fois de son histoire d'un véhicule 100% électrique, le buggy sponsorisé par Acciona, le géant espagnol du BTP et des énergies renouvelables. A noter également le 4x4 rose bonbon des deux Françaises Catherine Houlès et Sandrine Ridet, seul équipage 100% féminin de l'épreuve.

