Il s'impose devant Damien Fleury et Benjamin Bouttier. Notez les belles performances de Benoit Cosnefroy et Anthony Delaplace respectivement 5 et 6ème.

Dans une semaine à Pontchâteau en Loire Atlantique, Julien Roussel sera la meilleure cartouche Normande chez les séniors. Une course sur laquelle l'ornais aura de belles ambitions.

Affaire à suivre...