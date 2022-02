Colombes (AFP). Rugby: insipide mais cruciale victoire du Racing-Métro contre Bordeaux

Le Racing-Métro a pris le meilleur sur Bordeaux-Bègles (12-9), un concurrent direct à la qualification pour la phase finale, samedi à Colombes lors de la 15e journée du Top 14, en dépit d'une copie indigente des deux côtés. Avec 41 points, les Franciliens (4e) rejoignent Clermont (3e) qui recevra dimanche le Stade Toulousain à Marcel-Michelin en clôture du 15e épisode de la saison. Bordeaux-Bègles (36 points) s'en tire avec des regrets et un maigre point de bonus défensif. L'UBB pourrait même sortir du wagon des six en cas de victoire de Toulouse dimanche. Ce succès expose cependant les limites du Racing qui avait clairement ciblé ce match. Sans inspiration, il a multiplié les attaques en reculant, ne franchissant pratiquement pas une défense bordelaise bien resserrée, agressive et à l'extrême limite du hors-jeu sur certaines séquences. Du côté de l'UBB, en tête à la pause (9-6), on pourra se mordre les doigts ne pas avoir su exploiter dix minutes en supériorité numérique au coeur de la seconde période après le renvoi du deuxième ligne du Racing François van der Merwe pour fautes répétées. Au final peut-être vaudrait-il mieux oublier ce match insipide dont le trait saillant est le nombre incalculable d'en-avant qui ont gâché le spectacle. Certes, on invoquera d'abord le fort vent, le terrain gras et de qualité inégale et la bruine tenace qui ont empêché les acteurs d'exprimer tout à fait leur talent. Mais les quelque 7000 courageux qui ont fait le déplacement au stade Yves-du-Manoir n'ont vu qu'un brouet de rugby, animé par les stridents coups de sifflet de l'arbitre Sébastien Minéry et par la réussite aléatoire des buteurs Maxime Machenaud (quatre pénalités) et Lionel Beauxis (trois pénalités). Il est vrai que les dix dernières minutes ont apporté leur lot de suspense, les deux équipes pressentant l'urgence de décrocher un résultat positif et donc de s'exposer davantage. Cela s'est fait au détriment de l'UBB qui voyait Maxime Machenaud réussir deux pénalités (72, 76) pour prendre les commandes du match. Et ne plus les lâcher, en dépit d'une tentative, ratée, de Lionel Beauxis pour égaliser à deux minutes de la sirène (78).

