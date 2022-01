Météo: Quel sera le temps du week-end?

Vendredi 10 décembre:

Le temps sera couvert demain matin sur la région avec quelques gouttes de pluie sur la région de Falaise. Au lever du jour un peu de brouillard givrant sur le nord-cotentin avec des températures comprises entre -2 et 6°. Il fera -2 à Vire, 1° à Falaise, Lisieux, Caen, Bayeux, Granville, Avranches et St-Hilaire du Harcouet. 4° à Coutances, Lessay, St-Lô, Carentan, Valognes et 6° à Cherbourg-Octeville.

Temps couvert aussi pour demain après midi avec des températures maximales entre 6 à 8°. Quelques éclaircies en fin de journée sur le sud-Manche.

En soirée, retour des éclaircies sur notre région.

Samedi 11 décembre:

En matinée ciel couvert, nuages gris sur toute la Basse-Normandie. Les minimales entre 3 et 7°. Il fera 3° dans le sud Manche, 4° dans le bocage virois, 5° dans le centre-Manche et la région de Falaise, 6° sur la plaine de Caen, 7° dans le Bessin, le Cotentin et le Nord-Cotentin.

Dans l'après midi, le temps reste couvert, les maximales ne seront pas beaucoup plus chaude car comprises entre 5 et 8°. Pas d'intempéries prévues pour cette journée de samedi.

Dimanche 12 décembre:

On prend les mêmes et on recommence pour dimanche avec toujours un temps couvert en matinée, les températures stables entre 3 et 5°. Dans l'après midi, les éclaircies reprennent le dessus sur le nord-cotentin, le bessin, la plaine de Caen et le Centre Manche. Sur la côte granvillaise, le sud Manche et le bocage virois toujours des nuages bien gris. Les maximales seront comprises entre 5 et 7°.