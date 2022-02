Washington (AFP). Washington sanctionne la Corée du Nord après le piratage de Sony

Les Etats-Unis ont renforcé vendredi leur arsenal de sanctions économiques contre la Corée du Nord en représailles à l'attaque informatique ayant visé le studio de cinéma Sony Pictures. Les nouvelles sanctions, prises contre dix responsables du régime et trois organisations et entreprises nord-coréennes, répondent aux "nombreuses provocations (de Pyongyang, ndlr) et particulièrement la récente cyber-attaque contre Sony Pictures", affirme le Trésor américain dans un communiqué.

