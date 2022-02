Brindisi (Italie) (AFP). Ferry incendié: le Norman Atlantic amarré dans le port de Brindisi

Le ferry Norman Atlantic, dont l'incendie a fait au moins 13 morts et un nombre indéterminé de "disparus", est amarré dans le port de Brindisi (sud-est) où sa "boite noire" a été récupérée, a-t-on appris de source judiciaire. Le procureur de Bari (sud-est), Giuseppe Volpe, chargé de l'enquête en Italie a ordonné le retour du ferry en Italie pour pouvoir poursuivre les recherches d'éventuels corps de passagers clandestins ou de passagers qui dormaient dans leurs cabines lorsque le feu s'est déclaré à bord dimanche. Selon les autorités italiennes le nombre total des rescapés s'élève à 477 personnes et cette liste a été adressée aux autorités grecques, qui enquêtent également sur les circonstances du drame, afin de vérifier le bilan. Ettore Cardinali, le magistrat qui mène concrètement l'enquête sous la direction de M. Volpe, a effectué dans l'après-midi une première inspection rapide au cours de laquelle il a récupéré la boite noire du ferry. "Pour le moment il n'est pas possible d'entrer dans le garage du ferry pour des raisons de sécurité car cela présenterait des risques pour tous", a expliqué M. Cardinali à la presse en descendant du Norman Atlantic. Le magistrat, détaché par le parquet de Bari, a précisé qu'il se rendra samedi et dans les prochains jours de nouveau à Brindisi pour la poursuite de l'enquête. En attendant la fouille détaillée de l'épave dans le port de Brindisi par les autorités judiciaires, le mystère reste entier sur le nombre exact de victimes de l'incendie. La présence de clandestins à bord a été "établie", trois d'entre eux ont été identifiés, deux Afghans et un Syrien ayant demandé l'asile politique, avait indiqué le procureur Giuseppe Volpe. Mais il y en avait sans doute bien davantage cachés dans les nombreux camions transportés par le Norman Atlantic, avait-il expliqué. Or, l'incendie s'est déclenché au niveau des ponts inférieurs, là où étaient garés ces camions. Plusieurs rescapés ont évoqué la présence de migrants clandestins à bord, à leur arrivée mardi à Brindisi ou lundi à Bari, un peu plus au nord. Près de 500 personnes ont pu se trouver à bord du Norman Atlantic, a estimé le procureur Volpe. C'est nettement plus que les 474 personnes enregistrées sur la liste d'embarquement, selon la compagnie grecque Anek, qui a affrété ce ferry.

