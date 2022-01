Tv News: Ce soir suite de la saga Star Wars sur W9

Canal+ et Canalsat ont annoncé hier le lancement de leurs offres sur la Xbox 360. L'intérêt pour le téléspectateur est de profiter d'un deuxième écran d'abonnement et de se passer éventuellement de décodeur. Cependant, il faut payer une option à 7 euros par mois sur Xbox live et souscrire une option en plus de son abonnement chez Canal+/Canalsat: pas donné en somme...

Thierry Ardisson a lancé mardi soir une nouvelle émission sur Jimmy, "Tout le monde en a parlé. Cette émission évènement qui ne connaîtra que 6 numéros a pour but de revenir sur l'émission culte "Tout le monde en parle" diffusée sur France 2 entre 1998 et 2006. Thierry Ardisson y reçoit des invités qui sont retombés depuis dans l'ombre et les questionnent sur leur nouvelle vie.

Enfin, les 500 choristes vont revenir sur TF1 pour les fêtes de fin d'année. C'est Nikos qui présentera cette fois-ci cette émission diffusée le 25 décembre en prime time. Les invités seront: Yannick Noah, Zazie, Jean-Louis Aubert ou encore Shy'm, Joyce Jonathan ou Mozart l'opéra Rock.

La sélection TV de l'Expresso pour ce soir: Star Wars épisode 1, la menace fantôme, film sorti en 1999 et diffusé par W9 ce soir à 20H40.