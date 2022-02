Rihanna, Madonna, U2, Muse, Texas, Fauve... les disques incontournables de 2015

Rihanna

La belle Barbadienne n'a rien laissé savoir quant à la sortie de son prochain album, que ses fans ont baptisé "R8". De ce nouvel opus n'est connu que l'année de sa sortie à savoir 2015. La star a néanmoins laissé entendre, via instagram, qu'elle travaillait sur ce nouveau disque et a même posté un extrait musical sur le réseau social.

Madonna

La reine de la pop revient en mars 2015 avec "Rebel Heart", nouvel opus dont plusieurs morceaux ont fuité sur le net. Depuis le 20 décembre dernier, six titres sont disponibles pour la précommande de l'album produit en partie par Kanye West.

U2

En octobre dernier, la formation irlandaise affirmait dans les colonnes de Q Magazine, que leur prochain album "Songs of Experience" (qui fonctionne comme une suite de l'opus "Songs of Innocence") était à 70% fini. Connaissant la productivité de la bande à Bono, une sortie pour 2015 serait tout à fait probable. Cette même année, le groupe partira en tournée pour défendre son dernier album distribué gratuitement sur iTunes.

Muse

Le groupe anglais a fait savoir sur Instagram qu'il était entré en studio. Prévu pour le printemps prochain, ce nouvel opus devrait être moins expérimental que les précédents comme le précisait Matthew Bellamy au NME.

Asaf Avidan

L'interprète israélien revient dès début 2015 avec le successeur de "Different Pulses". De cet opus, prévu pour le 12 janvier, on connait depuis octobre déjà le morceau "Over my head". Le musicien sera dès le 18 mars en tournée dans l'Hexagone.

Marilyn Manson

En octobre dernier, le très sulfureux Marilyn Manson sortait le titre "Third day of a seven day bridge", disponible gratuitement sur son site internet. Un titre qui préfigurait son nouvel album, "The Pale Emperor", prévu pour le 19 janvier. Un album qu'il viendra défendre lors d'une tournée "The Hell not hallelujah tour" dès le 21 janvier. Il se produira du 19 au 21 juillet à Clisson lors du Hellfest.

Texas

Pour fêter ses 25 ans de carrière, le groupe de rock écossais, mené par la chanteuse Sharleen Spiteri, sortira le 16 février le nouvel opus "Texas 25". Avec quatre titres originaux, l'album proposera aussi les titres phares du groupe dont "I Don't Want A Lover" ou "Summer Son" revisités à la manière "soul".

Francis Cabrel

En mai dernier, l'interprète de "Petite Marie" affirmait avoir un album en gestation. Quant à sa date de sortie, l'artiste se montrait un peu plus frileux, mais avait annoncé avec quelques réserves mars 2015. Un album attendu dans la mesure où le dernier album avec compositions originales, "Des roses et des orties" date de 2008.

Fauve

Un nouvel album en début d'année est aussi prévu pour le très mystérieux groupe français. Comme son nom l'indique "Vieux Frères - Partie 2" est la suite de leur tout premier disque. La sortie de l'album sera suivie par une tournée qui démarrera le 23 mars à Caen.