Paris (AFP). Nouveaux plus bas historiques des taux d'emprunt en France, Espagne et Italie

Les taux d'emprunt à 10 ans de la France, l'Espagne et l'Italie ont atteint de nouveaux plus bas historiques vendredi matin sur le marché obligataire, ces dettes étant recherchées par les rares investisseurs présents en cette fin de périodes de fêtes. Peu après 08H00 (07H00 GMT), le taux de la France, qui évolue en sens inverse de la demande, a touché 0,812%, celui de l'Espagne 1,541% et de l'Italie 1,819%, battant leurs précédents records de mardi. Le taux allemand est tombé quant à lui à 0,536%, tout proche de son record de 0,535% qui remonte également à mardi dernier. Les volumes d'échanges étaient encore particulièrement limités à l'image de la faible activité observée durant la période des fêtes, la plupart des intervenants étant absents, ce qui pouvait amplifier certaines tendances sur les marchés. Le marché de la dette était toutefois privilégié par les investisseurs présents, alors que les indices boursiers présentent plus de risques ces derniers temps, avec notamment la baisse brutale des cours du pétrole. Les incertitudes politiques en Grèce n'ont en outre eu aucune influence sur les autres pays de la zone euro, pénalisant surtout le taux grec. Il est passé nettement au-dessus de 9% lundi dernier, jour de l'échec du candidat du gouvernement à la présidentielle et de l'annonce de législatives anticipées qui auront lieu le 25 janvier. Enfin, les investisseurs se tournaient d'autant plus volontiers vers les obligations des grands pays de la zone euro qu'ils espèrent que la Banque centrale européenne (BCE) agira encore pour relancer l'économie de la région. Sa réunion du 22 janvier est à ce titre très attendue puisque la BCE pourrait annoncer un vaste programme de rachats d'actifs, incluant les dettes souveraines.

