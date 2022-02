Londres (AFP). Angleterre: Chelsea explose et se fait rejoindre par Manchester City

L'année 2015 a démarré en fanfare en Angleterre puisque l'explosion en vol de Chelsea à Tottenham (5-3) et la victoire laborieuse de Manchester City contre Sunderland (3-2) placent les leaders à égalité parfaite, jeudi à l'issue d'une spectaculaire 20e journée. Les deux leaders comptent désormais 46 points chacun, la même différence de buts (+25), la même défense et la même attaque. Une égalité qui résulte de la remontée de "City", avec 29 points pris sur 33 possibles, aussi bien que du coup de mou de Chelsea, invaincu lors de ses 21 premiers matches mais qui n'en a amassé que 10 sur les six dernières journées. Dans la foulée du nul à Southampton, c'est même la première fois cette saison que les "Blues" enchaînent une deuxième contre-performance. José Mourinho, qui n'avait encaissé qu'une seule "manita" dans sa carrière, peut enrager Le 14e but rapide de Costa aurait pourtant dû lancer idéalement Chelsea vers un 11e match sans défaite contre les "Spurs". Mais l'ex-meilleure défense d'Angleterre s'est brutalement ouverte comme la mer Rouge, Cahill et Terry étant engloutis comme de vieux pharaons grabataires face aux festivals de Kane, auteur d'un doublé, Rose, Townsend et Chadli. Le KO digéré, Hazard et Terry ont repris leurs esprits mais Chelsea, qui n'avait encaissé que quatre buts dans tous les derbies de Londres l'an passé, partait de trop loin. -Lampard sauve City- Rejoints par Burnley il y a quatre jours (2-2), les "Citizens" ont eux encore joué à se faire peur en dilapidant en cinq minutes une avance de 2 à 0. Cette fois, il ont finalement fait une excellente affaire car Lampard leur a évité le ridicule en leur redonnant l'avantage en fin de match (73) grâce à son septième but cette saison. Pas mal pour un "vieillard" de 36 ans, le plus souvent remplaçant! Avant, les anciens Mancuniens Rodwell et Johnson avait profité de l'absence de Hart pour répondre à Touré, auteur d'une frappe splendide, et Jovetic. Si toutes les journées sont aussi folles que ce premier jour de l'année civile, la saison promet d'être captivante! Car le match de Liverpool, victime contre Leicester (20e) du "retour de la semaine" alors qu'il visait une première série de trois victoires d'affilée en Championnat cette saison, a été du même niveau d'intensité. Les "Reds" ont mené 2-0 grâce à deux penalties de Gerrard, dont un premier très contesté car le ballon a touché un visage et non une main. Mais en deux minutes, Nugent et Schlupp ont remis les compteurs à 2-2. Avec trente minutes encore à jouer, Liverpool, fragilisé par la suspension de Skrtel, n'a pas su trouver le ressort pour s'imposer. Vues les circonstances, il s'agit d'un véritable coup d'arrêt pour l'équipe de Brendan Rodgers qui n'a perdu qu'une seule de ses huit dernières rencontres mais reste huitième. -Arsenal trébuche- Arsenal, qui revenait bien après un début de saison délicat et avait parfaitement négocié l'après-Noël, se déplaçait à Southampton, avec en prime la quatrième place promise au vainqueur. Patatras, les "Gunners" ont replongé dans leurs travers en dominant, mais en se montrant incapables d'être réalistes, aussi bien devant que derrière. Une bévue de leur gardien a permis à Mané d'ouvrir le score, avant que Tadic enfonce le fer dans la plaie béante.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire