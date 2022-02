Beyrouth (AFP). 2014, année la plus meurtrière du conflit syrien

Avec plus de 76.000 morts dont des milliers d'enfants en 2014, la guerre en Syrie a connu son année la plus meurtrière, marquée par la montée en puissance des groupes jihadistes comme l'Etat islamique (EI). L'année 2014 a été tout aussi sombre pour l'Irak voisin où sévit également l'EI, un groupe ultradical responsable d'atrocités, avec des violences qui ont coûté la vie à plus de 15.000 personnes, le bilan le plus sanglant depuis 2007. Au milieu des combats en Syrie, où le conflit déclenché en mars 2011 par la répression d'une contestation populaire a dégénéré en une guerre totale, le président Bachar al-Assad s'est déplacé mercredi sur une ligne de front à Damas pour souhaiter à ses soldats "la victoire" pour 2015 face aux rebelles et aux jihadistes. Sur le front des étrangers enlevés en Syrie, deux jeunes femmes affirmant être Vanessa Marzullo et Greta Ramelli, des humanitaires italiennes enlevées en août par des hommes armés, ont réclamé dans une nouvelle vidéo l'aide de leur gouvernement pour être libérées. Alors que les combats ne connaissent aucun répit entre rebelles et troupes du régime, mais aussi entre rebelles et jihadistes, l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) a fait état de 76.000 personnes tuées en Syrie en 2014, contre plus de 73.000 en 2013 et près de 50.000 en 2012. - 3.500 enfants tués - Parmi les victimes figurent 17.790 civils, dont 3.501 enfants, selon l'OSDH qui dispose d'un large réseau de sources civiles, médicales et militaires dans le pays. S'ajoutent 15.747 rebelles, et 16.979 jihadistes dont une majorité d'étrangers. "Il y a eu cette année un plus grand nombre de jihadistes étrangers tués", selon l'OSDH. Côté loyaliste, 12.861 soldats ont péri, ainsi que 9.766 miliciens syriens et 2.167 miliciens étrangers dont 366 combattants du Hezbollah libanais. Depuis le début du conflit, plus de 200.000 personnes sont mortes, selon l'OSDH, alors que plusieurs millions ont été poussées à la fuite. La montée en puissance en 2013 de l'EI, fort de dizaines de milliers d'hommes, a éclipsé la révolte contre M. Assad lancée par des déserteurs et des civils ayant pris les armes pour faire face à la répression du régime. Les jihadistes contrôlent de vastes régions en Syrie, le long de l'Irak où ils se sont également emparés de larges pans de territoires face à une armée en déroute. - Assad auprès des soldats - A l'occasion du Nouvel An, M. Assad a inspecté le quartier de Jobar dans l'est de Damas, théâtre de violents combats entre soldats et rebelles. Il a souhaité à ses troupes la "victoire" en 2015, alors que le jour même au moins 25 soldats et miliciens pro-régime ont péri dans les combats à Jobar selon l'OSDH. La présidence a posté sur les réseaux sociaux une photo montrant M. Assad souriant, portant une doudoune noire et parlant à deux militaires près d'un char. Des images le montrent aussi en train de manger avec des soldats alors que des tirs pouvaient être entendus. Depuis septembre, l'armée mène sa plus grande offensive pour reprendre Jobar aux rebelles et éloigner toute menace sur Damas, place forte du régime. Pour tenter de mettre fin à un conflit meurtrier devenu de plus en plus complexe, la Russie, grand allié de Damas, a invité à Moscou 28 opposants -de l'intérieur ou en exil - afin de préparer un éventuel dialogue avec le régime, selon une source de l'opposition. - Vidéo d'Italiennes enlevées ? - Parallèlement, dans une vidéo tournée mi-décembre et mise en ligne mercredi, deux jeunes femmes âgées d'une vingtaine d'années, habillées de robes noires et coiffées d'un foulard, se sont présentées comme les Italiennes Marzullo et Ramelli disparues en août dans le nord du pays.

