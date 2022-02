Paris (AFP). Nouvel An: 940 voitures brûlées en France, baisse de 12%

Le nombre de véhicules brûlés en France la nuit du réveillon a diminué de 12% par rapport à 2013 et il y a eu 308 interpellations pour des incidents, selon le bilan du ministère de l'Intérieur transmis jeudi. "Les festivités et rassemblements de la Saint-Sylvestre ont été marqués par une baisse sensible du nombre de véhicules brûlés, puisque ces faits sont en recul de 12 % par rapport à l?an passé", passant de 1.067 à 940 cette année, a souligné la place Beauvau dans un communiqué.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire