La pédiatre est devenue patissière !

Puis elle s'est découvert au bout de quelques années une nouvelle passion : la pâtisserie. De cours de cuisine donnés par les grands du métier (parmi lesquels le chef-pâtissier de l'Élysée) en recettes imaginées, ' plus je donnais du temps à ma passion, plus elle m'en prenait ”, raconte-t-elle. Pour finalement la dévorer entièrement et la décider cette année à quitter son métier et installer, dans un local proche du Jardin des plantes, un atelier tout équipé.

Religieuse au veau et aux gambas

“ Moi, je ne rêve pas de voiture. J'ai acquis un four de compétition à lecture digitale et une cuisine de professionnel aux normes. ” C'est là, dans une petite venelle, qu'elle se consacre désormais à ses nouvelles activités : l'accueil de groupes pour des cours de cuisine destinés aux enfants comme aux adultes, ou la mise en forme de sa dernière idée culinaire. “ Ce que j'aime, c'est brouiller les frontières entre sucré et salé. Par exemple, créer une religieuse au veau et aux gambas en entrée, ou un club sandwich aux amandes et au praliné pour le dessert ! ”

Elle a conservé le sens du contact avec les enfants, et sait donner du temps à chacun d'entre eux. Elle a ainsi créé un cours pour enfants diabétiques, et propose des cours bénévoles pour les CE2 de l'école Saint-Joseph. “ Pour susciter des vocations, peut-être. Surtout pour montrer qu'on peut apprendre en s'amusant ”. Son âme d'enfant, Sandrine Laccache l'a bien gardée. Ecoutez-la donc réciter les menus qu'elle prépare, ou découvrez son décor plein de détails sucrés : le jeu n'est jamais loin.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire