Lille (AFP). Fusillade près d'Arras: trois morts et trois blessés

Une fusillade a fait trois morts et trois blessés dont un grave près d'Arras parmi les participants d'un réveillon familial dans la nuit de mercredi à jeudi, a-t-on appris auprès de la préfecture du Pas-de-Calais. Le tireur, un homme d'une trentaine d'années, a tué trois personnes, parmi lesquelles son ex-compagne et deux personnes âgées d'une cinquantaine d'années, à l'aide d'une arme de chasse, avant de se suicider, a-t-on appris de même source. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme "supportait mal la rupture" d'avec son ancienne compagne. Le drame s'est déroulé entre minuit et 01H00 du matin, rue des Bleuets, dans le quartier Sainte-Catherine, une zone pavillonnaire "habituellement tranquille", selon la préfecture. Le pronostic vital du blessé grave "est engagé", d'après la préfecture. Le tireur a été retrouvé mort dans sa voiture par les policiers près du centre hospitalier d'Arras. Deux témoins du drame, très choqués, ont également été pris en charge par les secours.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire