Sydney (AFP). Sydney inaugure la transition planétaire à 2015

Sydney a salué 2015 avec un spectaculaire feu d'artifice au-dessus de sa baie, inaugurant mercredi le passage de la planète à la nouvelle année et faisant fi des craintes d'attaques "terroristes" dans une ville toujours sous le choc d'une prise d'otages meurtrière. De Hong Kong à Londres, de New York à Rio de Janeiro, des millions de personnes vont célébrer les douze coups de minuits à grands renforts de feux d'artifice, de concerts et de spectacles de lumière. A Sydney, plus d'un million de personnes sont venues assister aux festivités dans la plus grande ville d'Australie, où le 15 décembre, un forcené d'origine iranienne au passé de violences et d'extrémisme a pris en otages 17 personnes dans un café. "Nous allons célébrer le fait d'être une communauté multiculturelle et harmonieuse mais nous aurons à l'esprit ce qu'il s'est passé", a déclaré la maire de Sydney, Clover Moore, faisant référence à cet incident lors duquel deux otages et l'assaillant ont été tués. Malgré un niveau de menace terroriste "élevé", les feux d'artifice se sont déroulés sans encombres. A minuit, le ciel de Sydney s'est illuminé de bouquets colorés, des feux d'artifice tirés depuis l'opéra et d'autres descendant en cascades du Harbourg Bridge. - Flonflons et douleur - En Asie, l'arrivée de la nouvelle année de l'ère chrétienne sera célébrée à Hong Kong par un spectacle pyrotechnique qui illuminera pendant huit minutes les gratte-ciel emblématiques de l'ancienne colonie britannique. A Pékin, la candidature de la ville aux Jeux Olympiques d'hiver de 2022 sera au centre des célébrations au parc olympique de la capitale, en présence de nombreux athlètes et du pianiste Lang Lang. A Taïwan, l'immense gratte-ciel Taipei 101 sera au centre des festivités avec des spectacles de chanteurs pop. Un feu d'artifice tiré à minuit devrait être admiré par des centaines de milliers de personnes. Au Japon, le lieu de prière le plus fréquenté, le sanctuaire Meiji Jingu à Tokyo, devrait voir défiler trois millions de personnes en trois jours. En Malaisie, l'humeur était sombre après le crash en Indonésie de l'appareil de la compagnie malaisienne AirAsia avec 162 personnes à bord. La tragédie se double d'inondations meurtrières et les célébrations de fin d'année ont été annulées. En Indonésie, une veillée aux bougies a été organisée jusqu'à la nouvelle année à Surabaya, ville de départ de l'avion, en mémoire aux disparus. En Afghanistan, le dernier contingent de soldats français a mis fin à sa mission au moment où les troupes de combats de l'Otan achèvent leurs opérations dans le pays. Une mission de formation et d'aide à l'armée afghane doit prendre le relais dans ce pays où l'insurrection des talibans ne faiblit pas. Dubaï promet une célébration éblouissante, avec des effets pyrothechniques et des jeux de lumières sur Burj Khalifa, la plus haute tour du monde, présentés par Emaar Properties, promoteur de l'édifice, comme l'une des illuminations les plus spectaculaire jamais vues. En Europe, la star américaine David Hasselhoff participera à un concert géant en plein air à la porte de Brandebourg, sur les lieux de son concert culte donné en décembre 1989 près du Mur en train de s'effondrer. A Paris, les Champs-Elysées accueilleront pour la première fois un grand spectacle visuel, avec la projection d'une vidéo sur l'Arc de Triomphe illustrant l'art de vivre parisien et qui fera la part belle aux sujets environnementaux. La capitale française va accueillir fin 2015 la conférence internationale sur le climat.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire