Marrakech (Maroc) (AFP). PSG: avec la rigueur, les cartes vont-elles être rebattues?

L'entraîneur du Paris SG Laurent Blanc a promis "la fin de certains passe-droits" après une première partie de saison morose et un stage au Maroc marqué par les absences imprévues de Cavani et Lavezzi: les cartes peuvent-elles vraiment être rebattues au sein du PSG? . Ceux qui peuvent s'inquiéter Les statuts les plus menacés sont évidemment ceux de Cavani et Lavezzi. Absents au rendez-vous fixé par le club à Marrakech, l'Uruguayen et l'Argentin ont été priés de rentrer directement à Paris sans goûter à la douceur marocaine. Cette première entorse à la rigueur nouvellement imposée par Laurent Blanc alourdit les dossiers des deux hommes, qui sortent d'une première partie de saison vraiment décevante. Sont-ils en train de jouer la carte du bras de fer pour quitter la capitale lors du mercato qui débute samedi? Cela semble très improbable et, interrogé sur cette hypothèse, Blanc a affirmé mardi qu'on ne pouvait "pas affirmer ça aujourd'hui". "On va déjà attendre qu'ils arrivent. Ensuite, on va attendre certaines explications, et puis on prendra des décisions sportives et en tant que club", a-t-il dit. . Ceux qui doivent faire attention Thiago Motta est un autre cadre dont le rendement est très insuffisant. En retrait dans le jeu, peu impliqué dans le "projet" PSG selon des sources proches du club, il n'a pas paru très épanoui d'août à décembre. "On peut dire qu?il n'est pas au meilleur de sa forme, il le dit lui-même. Mais n'oublions pas ses performances de l'année passée et son match contre Barcelone", a relativisé son entraîneur. "Il est dans une période difficile mais essayons de le faire revenir à son meilleur niveau. Il a sa place dans l'effectif du PSG", a-t-il ajouté. A son meilleur niveau, l'Italien est un atout. Mais aujourd'hui, il en est loin. C'est aussi le cas de Thiago Silva, qui après son Mondial cauchemardesque et sa blessure de début de saison n'est plus que l'ombre du très grand défenseur qui avait débarqué à Paris à l'été 2012. Pour autant, on imagine mal Blanc mettre sur le banc celui qui reste dans l'absolu son défenseur N.1 et qui est son capitaine. Mais lui aussi doit faire plus en match et peut-être envoyer quelques messages positifs. Lors d'un entraînement à Marrakech, son désintérêt absolu pour la séance d'étirements à laquelle se livraient tous ses équipiers n'allait ainsi pas vraiment dans le sens de la fin des privilèges et des passe-droits. . Ceux qui pourraient en profiter Lucas a déjà dépassé Lavezzi dans la hiérarchie et apparaît désormais comme un titulaire. Mais le mal-être de l'Argentin et de Cavani peut lui permettre d'affermir encore son statut. Surtout qu'il a montré contre l'Inter Milan mardi (1-0) que ses jambes n'étaient pas restées en vacances au Brésil. Pour Marquinhos, la situation est plus compliquée. Comme il l'a dit lui-même, il a devant lui "deux monstres". Mais il a été très bon en début de saison et si le creux de Thiago Silva devait se prolonger, il serait un recours.

