Saint-Etienne-du-Rouvray : ivre au volant, il refuse d'obtempérer

Police Secours patrouille ce mercredi dans la nuit quand elle aperçoit un véhicule franchir un feu rouge. Les policiers décidentde faire demi-tour pouraller contrôler le véhicule. A la vue des forces de l'ordre, le conducteur accélère, franchit un second feu rouge, passe par les périphériques Saint Just et Henri Wallon avant de percuter un plot en béton rue Maximilien Robespierre.

Le chien attaque

L'homme sort alors précipitamment de la voiture et prend la fuite à pied. Il est aperçu rue des Vosges. Quelques mètres plus loin, il se retrouve face à un mur et ne peut plus fuir. Il se montre alors très menaçant avec les policiers. Ces derniers décident d'employer leur chien Goliath pour une percussion muselée (muni de sa muselière, le chien frappe le thorax du suspect) sur l'homme qui est finalement interpellé.

Complètement ivre, il refuse de donner son identité et de se soumettre à l'éthylomètre. Environ 30g de résine de cannabis sont retrouvés sur lui. La brigade des Accidents et Délits Routiers s'est chargée de l'affaire et va tenter d'établir l'identité exacte du suspect.