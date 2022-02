Kaboul (AFP). Afghanistan: fin de mission pour le dernier contingent français

Le dernier contingent de soldats français en Afghanistan a mis fin mercredi à sa mission après treize années de présence française dans ce pays toujours confronté à l'insurrection des talibans. Lors d'une cérémonie à Kaboul, la mission Pamir des forces françaises en Afghanistan, qui rassemble encore 150 soldats français autour de l'aéroport international de Kaboul, a passé le relais aux forces turques au moment où les troupes de combat de l'Otan (Isaf) mettent également fin à leur mission dans le pays. Les soldats français déployés à l'aéroport ont formé des contrôleurs aériens, des commandos pour assurer la sécurité ou encore des pompiers, et assuraient aussi la formation de certaines unités afghanes. "Je pars en me disant mission accomplie. La mission, c'était de recréer ici les conditions de sécurité qui permettent le développement des institutions Et c'est également, à travers d'autres actions, de pouvoir permettre à ce pays de se développer. Des écoles, de nombreux hôpitaux ont été ouverts", a déclaré le général de brigade aérienne Philippe Lavigne. La France a retiré ses troupes de combat en 2012, mais un contingent était resté dans le pays pour appuyer les forces et les institutions afghanes. Le départ, mercredi, des derniers soldats de la mission Pamir marque ainsi la fin de 13 ans de présence militaire française sur le sol afghan. Depuis le début de l'intervention militaire internationale en 2001, 89 soldats français ont été tués en Afghanistan et 700 ont été blessés. Au total, quelque 70.000 soldats français ont servi dans ce pays. La France a compté jusqu'à 4.000 soldats en Afghanistan en 2010 au plus fort de l'engagement de l'Otan. En 2015, après le retrait des troupes de combat, environ 12.500 soldats de l'Alliance atlantique, en majorité américains mais aussi des Allemands, des Italiens et des Turcs, resteront en sol afghan dans le cadre de "Soutien résolu", une mission de formation et d'assistance aux forces de sécurité afghanes. La France ne participe pas à cette nouvelle mission, réduite, de l'Otan en appui aux forces afghanes toujours confrontées à l'insurrection des talibans qui refusent pour l'heure de s'engager dans des pourparlers de paix avec le gouvernement de Kaboul afin de stabiliser la région.

