Un réveillon sûr avec la protection civile d'Argentan

La protection civile d'Argentan vous propose une nouvelle fois de vous emmener et vous ramener de vos lieux de fête en toute sécurité. Ils disposent de véhicules pouvant transporter jusqu'à 9 personnes. Les personnes en situation de handicap peuvent aussi être transportées mais il faut dans ce cas réserver à l'avance.

Pour tous les autres cas, vous appelez lorsque vous avez besoin et de 10 à 30min plus tard, un véhcule vient vous chercher et vous emmène dans un rayon de 30km autour d'Argentan. Le service est gratuit et est ouvert mercredi de 20h à 8h du matin.

Voici les 3 numéros à appeler:

02 33 67 23 93

02 33 67 06 30

06 15 26 51 54

Toutes les infos sont à retrouver sur www.protectioncivile61.org ou protectioncivile61.wix.com

Ecoutez Bruno Pitrou, président de la protection civile d'Argentan, nous expliquer le fonctionnement de l'opération: