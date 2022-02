Sous une fausse identité, il multiplie les achats frauduleux à Rouen

L'affaire commence le 8 décembre dernier. Un homme se présente dans une enseigne de mobilier et d'électroménager à Tourville-là-Rivière. Il a obtenu un crédit et peut ainsi acheter pour plus de 1500 € de produits. Rien d'autre ne se passe pendant une quinzaine de jours.

Des faux documents

Lundi 29 décembre, le même homme se présente dans la même enseigne, cette fois-ci avenue du Mont Riboudet à Rouen. Là aussi, il a fait une demande de crédit auprès d'un organisme financier. Là aussi, il pense l'avoir obtenu. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ledit organisme le lui a refusé. La cause : la pièce d'identité (belge), le justificatif de domicile et les fiches de paie (issues d'une société fictive) sont des faux. L'organisme prévient le magasin.

Venu de Seine-et-Marne

Résultat, quand le suspect se présente dans l'enseigne pour régler des achats, le personnel le retient et alerte la police. Cette dernière arrive et demande la vraie identité du suspect. Il leur montre un récépissé de demande de statut de réfugié. Il s'agirait d'un Congolais âgé de 40 ans et résidant à Melun, en Seine-et-Marne.

Il a été placé en garde à vue. La Brigade financière de la Sûreté Départementale enquête pour vérifier sa véritable identité et savoir s'il a commis d'autres faits similaires avant le 8 décembre.