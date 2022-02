Singapour (AFP). Les cours du pétrole au plus bas depuis cinq ans

Les cours du pétrole flirtaient mardi avec des plus bas de cinq ans dans un marché peu actif de fin d'année englué dans les craintes de surabondance de l'offre d'or noir. Le baril de "light sweet crude" (WTI) pour livraison en février s'appréciait de 15 cents, à 53,76 dollars, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison à même échéance prenait 14 cents, à 58,02 dollars. Au Venezuela qui abrite les plus importantes réserves de brut au monde, le prix du baril de pétrole vénézuélien est passé en dessous de la barre des 50 dollars, à 48 USD, un de ses niveaux les plus bas de ces dernières années, a déclaré mardi le président Nicolas Maduro, accusant les Etats-Unis de mener une "guerre du pétrole". "Au mois de septembre (le pétrole vénézuélien) était à 95 dollars le baril, aujourd'hui 29 décembre à 48 dollars le baril, il a chuté de plus de 50 dollars", a déclaré M. Maduro lors d'un événement public. Interrogé par l'AFP Michael McCarthy, analyste chez CMC Markets à Sydney, explique que "les prix tombent à des nouveaux plus bas en raison des préoccupations à long terme sur les niveaux de production américains". Les cours de l'or noir ont perdu environ 50% de leur valeur depuis la mi-juin, grevés par l'abondance de l'offre, le renforcement du dollar et la faiblesse de la demande dans un contexte de ralentissement de l'économie mondiale. De surcroît, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a refusé de réduire sa production pour soutenir les cours en dépit de l'abondance de l'offre due en partie à la production américaine de pétrole de schiste. D'après les analystes, les marchés sont également pessimistes en raison de la crise politique grecque tandis qu'ils s'attendent à de mauvais chiffres émanant de l'industrie chinoise et à une augmentation éventuelle des stocks américains.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire