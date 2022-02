Jakarta (AFP). AirAsia: des débris ressemblant à une porte d'avion détectés en mer

Des débris ressemblant à une porte d'avion et un toboggan d'urgence ont été détectés mardi en mer de Java en Indonésie, dans la zone de recherche de l'avion d'AirAsia disparu avec 162 personnes à bord, a indiqué mardi l'armée de l'air indonésienne. "Nous avons détecté environ 10 grands objets et de nombreux petits objets de couleur blanche que nous n'avons pas pu photographier", a déclaré un porte-parole de l'armée indonésienne, Agus Dwi Putranto, ajoutant que certains ressemblaient à une porte d'avion et un toboggan d'urgence.

