Montpellier (AFP). Rugby: le manageur de Montpellier Fabien Galthié mis à pied

Une page est proche de se refermer à Montpellier où Fabien Galthié, manageur depuis 2010, a été mis à pied lundi à titre conservatoire par son président Mohed Altrad, après trois mois de revers sportifs. Figure du redressement du MHR puis symbole de sa déconfiture actuelle, privé de banc de touche, Fabien Galthié aura le temps ces prochains jours de méditer autour du proverbe latin "Sic transit gloria mundi" ("Ainsi passe la gloire du monde", formule remontant au XIIIe siècle et traditionnellement adressée au Pape lors de son intronisation, jusqu'à Jean Paul 1er). L'ancien demi de mêlée et capitaine du XV de France (65 sél), âgé de 45 ans, s'est vu signifier lundi matin sa mise à pied, "à titre conservatoire et non pas disciplinaire", selon une source proche du club qui a confirmé à l'AFP les premières informations du Midi Libre et du Midi Olympique. De même source, le manager sera convoqué vendredi 9 janvier pour un entretien qui pourrait être préalable à son licenciement. Entre-temps, il faudra sans doute aux différentes parties résoudre une épineuse question: quelles indemnités pour Galthié, sous contrat jusqu'en 2017 ? Ira-t-on jusqu'aux deux millions d'euros évoqués dans la presse ? - White, champion du monde springbok - En attendant, Galthié sera provisoirement remplacé sur le banc par l'entraîneur des arrières Stéphane Glas. L'ancien Berjallien sera épaulé par le Sud-Africain Jake White, champion du monde 2007 aux commandes des Springboks et embauché comme consultant pour six mois par Mohed Altrad. Le Sud-Africain Shaun Sowerby, un ancien du Stade français, arrive lui comme entraîneur des avants. Mais ce coup de tonnerre sur l'Hérault était dans l'air du temps. Il était devenu de notoriété publique que les relations entre Mohed Altrad et Fabien Galthié étaient délétères, dans le sillage de la dégradation de la situation sportive du club, qui n'a remporté qu'un seul de ses neuf derniers matchs, toutes compétitions confondues. En pleine déliquescence, le MHR est descendu à la 8e place du Top 14 et est virtuellement éliminé de la Coupe d'Europe, pourtant érigée comme l'un des grands objectifs du club cette saison. Peut-être fera-t-on remonter une des racines du mal à cette demi-finale de championnat perdue en prolongation face à Castres en mai dernier à Lille (22-19), au terme d'une incroyable erreur d'appréciation collective dont la responsabilité incombe légitimement d'abord à Galthié. - Le MHR en stagnation - Réputé pour ses indéniables compétences techniques et stratégiques autant que pour son intransigeance extrême envers ses joueurs, Galthié court en fait après la réussite de ses débuts au MHR, qui l'ont vu atteindre dès sa première saison la finale du Top 14, perdue face à Toulouse (15-10), avec un effectif jeune, inexpérimenté mais enthousiaste. Une performance quasi-inespérée pour ce club alors en équilibre financier précaire, avant sa reprise à l'aube de la saison 2011-2012 par M. Altrad, dirigeant du riche groupe éponyme spécialisé dans le matériel pour le BTP. Mais la génération de Fulgence Ouedraogo et François Trinh-Duc stagne depuis, malgré un jeu parmi les plus séduisants du championnat. Le MHR s'est retrouvé bloqué en barrages en 2012 et 2013, puis en demi-finale en 2014, en dépit d'importants investissements consentis par Mohed Altrad, avec notamment le recrutement du All Black René Ranger. Sans résultats probants, le discours de Fabien Galthié portait-il encore auprès des joueurs ? Ceux-ci l'ont pourtant confirmé lors d'une première réunion de crise mi-novembre, au terme de laquelle l'entraîneur des avants Mario Ledesma, un proche de Galthié, avait pris la porte. Mais la tête de l'Argentin n'a visiblement pas suffi et celle de Galthié ne tient plus qu'à un fil. Reste à savoir dans quelle mesure cela hypothéquera le plan de carrière du meilleur joueur du monde 2002, dont le nom revient avec insistance pour prendre les rênes du XV de France en 2015 après le Mondial.

