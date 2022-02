La Seine-Maritime parmi les départements les moins attractifs de France

En Normandie

Fusion des régions oblige, l'Insee a calculé la population des deux Normandie une fois réunifiée. Et démographiquement parlant, ce n'est pas très brillant puisque la Normandie se classera à la 9e position sur les 13 nouvelles régions françaises, avec une croissance annuelle de la population faible, due en partie à un solde migratoire faible, voire négatif.

En Haute-Normandie

Au 1er janvier 2012, la Haute-Normandie compte 1 845 547 habitants, soit une hausse annuelle de 0,32% depuis 2017. C'est moins qu'à l'échelle nationale ( +0,51%). Une petite hausse due à un solde naturel (plus de naissances que de décès) positif (+0,42%) dans la moyenne nationale mais à un déficit migratoire (- 0,11%).

Dans l'Eure

Au 1er janvier 2012, l'Eure compte 591 616 habitants soit une hausse de 0,67% par an depuis 2007. Une croissance supérieure à la moyenne nationale et due à un solde naturel et à un solde migratoire positifs.

En Seine-Maritime

Au 1er janvier 2012,la Seine-Maritime compte 1 253 931 habitants, avec un solde naturel dans la moyenne national ( +0,40%) mais un déficit migratoire bien plus important qu'au niveau national. Résultat, le département se place, selon l'Insee, dans le top 20 des départements les moins attractifs de France.