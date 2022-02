Paris (AFP). SNCF/STIF: commande de 42 nouveaux trains pour l'Ile-de-France

Le Syndicat des transports d'Ile-de-France (Stif) et la SNCF ont commandé 42 trains Regio 2N au constructeur Bombardier, pour 397 millions d'euros, une levée d'options dans le cadre d'un contrat signé en 2010 pour l'ensemble des régions françaises. "Cette levée d'options s'inscrit dans le cadre du contrat signé en 2010 et représente environ 397 millions d'euros (484 millions de dollars US). Les livraisons commenceront mi-2017 et les trains seront déployés sur la ligne R du réseau SNCF Transilien à partir de la Gare de Lyon", a détaillé Bombardier dans un communiqué de presse diffusé lundi.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire