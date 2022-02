Agressée par un voleur, une sexagénaire sauvée par deux témoins à Montivilliers

Une femme âgée de 61 ans se fait violemment bousculer ce samedi soir alors qu'elle marche dans la rue. Un individu s'agrippe à son sac à main, la victime lui résiste, en vain. Elle se met à crier pour alerter les passants. Deux riverains, âgés de 25 et 27 ans, réagissent alors et se mettent à poursuivre le suspect. Ils l'interpellent un peu plus loin et alertent les policiers.

Le sac à main volé est retrouvé sous une voiture. Malgré cet indice, le suspect, âgé de 25 ans et résidant au Havre, commence par nier les fait et dit être victime d'une arrestation arbitraire. Confronté à un témoin, il finit par reconnaître avoir volé le sac et le justifie par difficultés financières. Il a été placé en garde à vue.