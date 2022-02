Les animaux nocturnes de Biotropica

“Les portes ouvrent dès 16 h, les visiteurs peuvent déjà découvrir la serre à la lumière naturelle puis lorsque la nuit tombe, l’atmosphère change radicalement”, explique le directeur Alain Le Héritte.

“Dans une lumière tamisée, on découvre en effet la vie nocturne de la serre. Les crocodiles se lamentent bruyamment et claquent leurs queues sur l’eau, les paresseux et les tatoos sont très animés, on perçoit même les battement d’ailes des nicobars, des touracos et des loriquets”.