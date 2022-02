Montréal (AFP). Canada: fumées dans la cabine de 2 avions, atterrissages d'urgence

L'apparition de fumée dans la cabine de deux avions Porter Airlines a contraint dimanche les deux appareils à effectuer un atterrissage d'urgence, a indiqué un porte-parole de la compagnie régionale canadienne. Le premier incident est survenu dans le vol Porter Airlines 723 parti dimanche vers 08H00 locale (13H00 GMT) de l'aéroport Bishop au centre ville de Toronto à destination de Washington. Des fumées dans la cabine ont entraîné le déroutage de l'avion vers l'aéroport de la petite ville de Williamsport en Pennsylvanie (nord-est des Etats-Unis), a indiqué ce porte-parole, confirmant des informations des télévisions locales. Les 66 passagers ont été débarqués sans incident et ont gagné leur destination finale à bord d'un autre avion. En fin de journée, c'est le vol Porter Airlines à destination de Sudbury (Ontario) qui a dû se poser en urgence sur l'aéroport de Pearson en grande banlieue au nord-ouest de Toronto. Le Dash-8, un appareil turbo-propulsé du constructeur Bombardier, était parti également de Bishop. Quelques minutes après son décollage "l'équipage a détecté de la fumée à l'intérieur de la cabine", a expliqué le porte-parole de cette compagnie canadienne. Conformément aux procédures, "un des deux moteurs a été arrêté" et l'avion s'est posé sans problème sur le plus important aéroport du Canada, a-t-il ajouté. Les 74 passagers ont été débarqués et devaient reprendre un vol lundi pour Sudbury. Deux passagers et deux membres d'équipage ont fait l'objet d'un examen médical suite à cet incident.

