Londres (AFP). Angleterre: Lloris et Tottenham neutralisent Manchester United

Tottenham, grâce à un Hugo Lloris décisif et élu homme du match, a neutralisé Manchester United et son quatuor magique Rooney - Mata - Falcao - Van Persie (0-0), dimanche lors de la 19e journée du championnat d'Angleterre. Les Mancuniens (3e) poursuivent ainsi leur série d?invincibilité et Tottenham (6e provisoire) a pris un point précieux à domicile contre une équipe du Top 3. Avec six victoires lors des huit dernières rencontres de Premier League pour Tottenham et sept sur huit pour MU, ce match était la belle affiche de cette 19e journée. Et elle n?a pas déçu même si les deux équipes n'ont pas pu se départager. Si Radamel Falcao avait été dans un meilleur jour, MU l?aurait emporté. Le Colombien a eu deux belles occasions en première période (18 et 33) mais les a gâchées. Pour son deuxième match en deux jours, après le Boxing Day (lendemain de Noël), l?ancien Monégasque a manqué de jus, pas aidé non plus par le fait que c?est la première fois de sa carrière qu?il jouait si tôt (coup d?envoi à midi heure anglaise). Van Persie a lui aussi perdu son duel seul face à Lloris (39) qui avait été sauvé par son poteau puis par Chiriches un peu plus tôt (21). Le Français, encore capitaine en l?absence de Younès Kaboul, une nouvelle fois écarté du groupe, a également été décisif sur un tir de Young qui partait en lucarne (44). Si Lloris a été élu homme du match, Juan Mata aurait aussi pu l?être tellement il a joué juste. Mais sa grosse opportunité manquée en seconde période a coûté cher aux Red Devils. Après la pause, MU n?a plus cadré (contre 5 fois en première période) et ce sont les hôtes qui ont été les plus proches de prendre les trois points. De Gea a arrêté les tirs de Townsend (67), Fazio (72) ou Eriksen (78) mais la meilleure occasion est revenue à Mason qui a frappé au dessus (82). Les trois changements effectués par Van Gaal, tous défensifs (Rafael, Smalling et Shaw), en ont dit long sur l?état d?esprit du manageur de MU en seconde période. Pour la première fois de la saison, Van Gaal avait aligné le même onze de départ deux matches de suite après la victoire sur Newcastle vendredi (3-1). C?était même la première fois seulement depuis deux ans que MU démarrait deux fois de suite avec la même équipe. Résultats de la 19e journée du Championnat d'Angleterre de football: dimanche Tottenham - Manchester United 0 - 0 Southampton - Chelsea 1 - 1 West Ham - Arsenal 1 - 2 Aston Villa - Sunderland 0 - 0 Hull City - Leicester City 0 - 1 Manchester City - Burnley 2 - 2 Queens Park R. - Crystal Palace 0 - 0 Stoke City - West Bromwich 2 - 0

