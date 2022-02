Météo, très fortes gelées la nuit prochaine en Basse-Normandie

Dès le début de la soirée du dimanche 28 décembre, les températures seront négatives sur les trois départements de Basse-Normandie. Elles ateindront même -4° dans le pays d'Alençon, 0° à Caen, Saint-Lô et Granville. Seuls les secteurs de Bayeux et Cherbourg conserveront des températures positives.

Nuit claire et froide

La nuit du dimanche 28 au lundi 29 décembre sera la plus froide depuis le début de l'hiver. En Basse-Normandie, les températures seront négatives et les gelées fortes. -6° à Alençon, -5° à Argentan, -4° à Flers, -3° à Avranches, -4° à Saint-Lô, -3° à Caen, -1° à Bayeux et... 2° à Cherbourg. La nuit sera claire et favorisera la chute des températures.

Au lever du jour, lundi 29 décembre, les températures seront toujours largement négatives.