Découvrez les albums les plus vendus cette semaine

Les meilleures ventes d'albums:

Du côte des meilleures ventes d'albums, d'après des chiffres obtenus par le quotidien Le Parisien, Les Black Eyed Peas détronnent le rappeur Booba. Leur nouvel album "The beginning" est sorti il y a un peu plus d'une semaine et compte déjà plus de 35 000 exemplaires.

En deuxième position nous retrouvons Jean-Louis Aubert avec son nouvel album "Roc'Eclair" dont le premier extrait "Demain sera parfait" est diffusé sur Tendance Ouest. L'ex leader du groupe Telephone a vendu plus de 27 000 exemplaires de "Roc'Eclair".

En troisième position, c'est Shakira qui perd une place dans le classement avec "Sale el sol", baisse qui est peut être explicable par le moindre intérêt du public envers le titre "Loca" comparé à "Waka waka".

Les meilleures ventes de single physiques:

Nous pouvons remercier Mylène Farmer ou plutôt ces fans qui ont réussi à décrocher René la Taupe de la première position du classement.