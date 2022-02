Sydney (AFP). Voile: 8e victoire de Wild Oats XI dans la Sydney-Hobart

Le super maxi Wild Oats XI a remporté dimanche sa 8e Sydney-Hobart à la voile, devenant le plus titré des voiliers dans cette traversée de la mer de Tasmanie. Le bateau de 100 pieds (33m) barré par l'Australien Mark Richards a franchi la ligne après 2 jours, 2 heures, 3 minutes et 26 secondes de course, avec 49 minutes et 18 secondes d'avance sur le nouveau venu américain Comanche à l'issue des 628 miles de course (1.170 km). Les conditions météorologiques ont empêché Wild Oats XI de s'approcher de son record de la course établi lors de sa victoire en 2012 en 1 jour, 18 heures, 23 minutes et 12 secondes. "Gagner une Hobart est un immense honneur, mais en gagner une 8e est vraiment extraordinaire. On n'a pas tous les jours la chance de pouvoir écrire un page d'histoire de la voile. C'est donc un moment très émouvant", a commenté le vainqueur. Wild Oats XI, l'un des 5 super maxis d'une flotte de 119 voiliers à avoir pris le départ vendredi de cette 70e Sydney-Hobart, s'était déjà imposé de 2005 à 2008 puis en 2010, 2012 et 2013. Auparavant, Wild Oats XI co-détenait le record de victoires avec le voilier Morna/Kurrewa IV qui s'était imposé à 7 reprises dans les années 1950 et 1960. "Ce fut notre course la plus difficile, a reconnu Richards. Avoir un bateau (Comanche) si près est toujours difficile, en particulier quand il va plus vite que vous". - 'Le meilleur bateau du monde' - "Nous avons réussi à nous détacher et j'ai simplement dit aux gars qu'il ne nous restait qu'à nous maintenir, nous accrocher, minimiser les pertes et attendre la première opportunité pour attaquer. C'est ce que nous avons fait et ça a payé", a-t-il ajouté. Comanche, un tout nouveau 100 pieds hyper sophistiqué appartenant à l'industriel américain Jim Clark et barré par son compatriote Ken Read, était sorti en tête vendredi de la baie de Sydney avant de se faire passer par un autre super maxi, Perpetual Loyal en début de parcours. Mais samedi après 31 heures de course, Wild Oats XI, propriété du milliardaire australien Bob Oatley, avait profité du petit temps pour prendre les commandes, tandis que Perpetual Loyal avait abandonné en raison d'un problème de coque. Wild Oats XI avait ensuite accentué son avance au cours de la seconde nuit en exploitant de hautes pressions dans le détroit de Bass. Dimanche au contraire, en arrivant sur la Tasmanie, c'est Comanche qui filait le plus vite et fondait sur le leader, revenant à 10 miles trop tard! Oatley a promis que Wild Oats XI - qui a prouvé dimanche qu'il était "le meilleur bateau du monde", selon le milliardaire - serait de nouveau au départ en 2015. Au contraire, Clark a semblé échaudé et n'a pas confirmé immédiatement le retour de Comanche l'année prochaine. "Wild Oats et Mark Richards ont fait une sacrée course et c'est vraiment un excellent bateau", a commenté l'Américain. Avant le départ de la course, la première grande compétition océanique de Comanche, son skipper Ken Read avait estimé que son voilier, plus large que ses concurrents et avec un mat de 150 pieds (47m) reculé par rapport à la plupart de ses adversaires, n'était pas parfait pour la Sydney-Hobart.

