Promenades insolites : l'âme sœur...

Ici repose Léonie, soeur de Sainte Thérèse de Lisieux. Dans l'arrière-cour du Monastère de la Visitation, pas un panneau pour signaler la sépulture. Et pourtant, ' Sœur Françoise-Thérèse Léonie Martin, décédée le 17 juin 1941 âgée de 78 ans ”, suscite un incroyable “ rayonnement ” auprès des fidèles et des gens simples. Des familles viennent parfois de loin se recueillir dans la chapelle sous terre.

Les lettres du bout du monde...

Autour de la dalle, des lettres par dizaines qui arrivent chaque jour au monastère, courriers postés des quatre coins du monde, demandent la protection de Léonie. Celle qui passa le plus clair de son temps dans l'ombre de sa sœur illustre, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, est aujourd'hui en pleine lumière.

Ce qui attire les pélerins ici ? Les Sœurs de la Visitation ont leur petite idée : “ Léonie est une inspiratrice pour les jeunes d'aujourd'hui et aussi pour les parents qui ont des problèmes avec leurs enfants ”. La vie de la religieuse plaide pour cela : “ Avec son enfance qui fut difficile, son caractère abrupt, ses échecs, elle semble pouvoir répondre à leurs appels ”.

Adolescente turbulente, fragile et instable, on a d'elle un portrait contrasté et pourtant très attachant. Ses sœurs entrées au Carmel, elle veillera sur la santé de son père, interné à l'hôpital psychiatrique du Bon Sauveur à Caen. C'est à cette époque, vers 1889, qu'elle découvre le Monastère de la Visitation. Elle intégrera la communauté en 1899, peu de temps après la mort de sa sœur.

A l'entrée de la petite chapelle, il y a des photos d'elle, avec le même sourire et les mêmes beaux yeux bleus : la grande douceur de l'âme sœur....







Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire