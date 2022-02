Londres (AFP). Angleterre: trois chocs pour finir 2014 en beauté

Le Championnnat d'Angleterre tire le rideau sur 2014 dimanche lors de sa 19e journée, avec trois chocs pour terminer l'année en beauté: les déplacements du leader Chelsea à Southampton (4e), de Manchester United (3e) à Tottenham (7e) et d'Arsenal (6e) à West Ham (5e). 2014 est d'ores et déjà terminée pour deux hommes, qui regarderont les rencontres de dimanche en spectateurs: l'attaquant français d'Arsenal Olivier Giroud, suspendu 3 matches après son coup de tête à un défenseur de Queens Park Rangers vendredi, et Neil Warnock, qui est devenu samedi le premier entraîneur de Premier League limogé cette saison après son renvoi par Crystal Palace. La 20e journée aura lieu jeudi 1er janvier. . Tottenham veut frapper fort face à ManU Doucement mais sûrement, Mauricio Pochettino est en train d'imposer sa griffe à Tottenham. Il a fallu un peu de temps à l'entraîneur argentin pour transmettre ses idées et sa philosophie mais sa méthode commence à prendre. Avec six victoires, un nul et une défaite seulement lors de leurs huit derniers matches de Premier League, les Spurs sont revenus aux portes du Top 4, à la 7e place mais juste deux points derrière Southampton, 4e. En Harry Kane, 15 buts toutes compétitions confondues cette saison, ils ont trouvé l'attaquant qui leur manquait. Mais attention, Manchester United, 3e du classement, est en ce moment sur un nuage. Le quatuor Rooney - Mata - Van Persie - Falcao commence à faire des étincelles et, après une passe difficile, Van Gaal a trouvé une formule qui marche avec son 3-4-1-2. . Chelsea encore à l?épreuve. Vont-ils finir par montrer une faiblesse? Après un déplacement compliqué à Stoke City, très bien maîtrisé lundi dernier (2-0), après la réception de West Ham, alors 4e au classement, totalement dominé vendredi (2-0), les Blues ont encore un match piège dimanche à Southampton, désormais 4e. Peuvent-ils trébucher? Avant Stoke, leurs deux derniers matches à l'extérieur avaient été un nul à Sunderland (0-0) et une défaite à Newcastle (2-1). La forme du leader loin de ses bases reste donc incertaine et cette confrontation chez des Saints de retour en forme (2 victoires de suite) donnera encore une indication sur la force de caractère des hommes de José Mourinho, impressionnants en revanche à domicile. . City plus tranquille? Il n'y a pas de match facile en Premier League mais accueillir le 19e et avant-dernier du classement, qui n'a gagné qu'une rencontre sur huit à l'extérieur cette saison en Premier League, pendant que votre concurrent direct se rend chez le 4e est quand même un sacré cadeau de Noël, légèrement en retard! Manchester City, 2e, reçoit donc Burnley et vu la forme des champions en titre (neuf victoires de suite tout compétitions confondues), on les voit mal perdre des points. Et en plus, ils devraient enfin avoir un attaquant valide, après deux matches avec Milner en "faux numéro 9" puisque Agüero, Dzeko ou Jovetic étaient tous blessés. Ce dernier sera en effet de retour dimanche. . Arsenal en danger L'autre beau duel de cette 19e journée se jouera à Upton Park entre West Ham, 5e, et Arsenal, 6e. Privés de Giroud, suspendu, les Gunners vont encore s'en remettre au génie d'Alexis Sanchez, qui a été décisif sur la moitié des buts de son équipe en championnat cette saison (10 buts et 6 passes décisives sur 32 réalisations d'Arsenal au total). Mais les joueurs de Wenger sont en danger chez des Hammers humiliés dans le jeu par Chelsea (2-0) et qui voudront à tout prix rebondir. Ils sont invaincus chez eux depuis le mois d'août où ils ont notamment déjà battu Manchester City (2-1) ou Liverpool (3-1) cette saison. En cas de succès Arsenal passera devant son adversaire du jour. Le programme (en heures GMT): Dimanche: (12h00) Tottenham - Manchester United (14h05) Southampton - Chelsea

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire