SORTIR EN REGION: mercredi 8 décembre

2e forum de l'emploi et des métiers de l'économie sociale et solidaire sur le Campus 1 de l'Université de Caen. En Basse-Normandie, l'ESS, c'est plus de 58 000 emplois et 20% des emplois nouveaux sur la période 2005-2007, l'entrée du forum est gratuit et ouverte à tous.

Le Big Band Café à Hérouville St Clair reçoit deux concerts ce soir et demain, deux concerts complets, vous avez gagné vos dernières places pour voir Cocoon sur Tendance Ouest, le concert c'est ce soir. Demain c'est Zaz découverte sur Tendance Ouest au printemps dernier qui viendra chanter avec en première partie les girondins du groupe Hangar.

Au Cargö, de la pop avec les remois du collectif THE BEWITCHED HANDS ON THE TOP OF OUR HEADS à 21h

Au théâtre de la Butte à Cherbourg le concert de Piers Faccini auquel Tendance Ouest vous a invité.

Depuis quelques jours vous pouvez profiter de la patinoire temporaire de 450 m2 à Caen, Place du théâtre. Une patinoire synthétique sera également lancée à St Lô dès samedi, elle fait 280 m2, sera disposée Place du Champs de Mars et ouverte tous les jours de 15h à 19h avec des nocturnes comme samedi prochain jusqu'à 22h.

Pour ces fêtes de fin d'année l'union des commerçants et artisants de Coutances vous propose de gagner de nombreux cadeaux avec par exemple plus de 50 000 euros de bons d'achats ou encore une Fiat 500.

Le marché de Noël de Coutances débute samedi , place du Parvis.

Avranches se prépare pour son 8ème tour de la Coupe de France de Football, samedi face aux bretons de Pontivy. Venez soutenir l'équipe de la baie du Mont St Michel, la billetterie est ouverte prix des places entre 5 et 7 euros et rendez-vous pour le match samedi à 18h au stade Fenouillère.