Londres (AFP). Angleterre: Giroud, un Bleu qui voit rouge

Il s'est inspiré de Zidane, mais pas pour le meilleur: après son carton rouge vendredi pour un coup de tête à un adversaire, Olivier Giroud, l'attaquant d?Arsenal, va être suspendu trois matches, un coup dur pour son équipe qui lui vaut une volée de critiques. "Ce qu?a fait Giroud est totalement stupide. Je suppose qu?il ne peut pas être beau comme un Dieu et avoir aussi un cerveau": Gary Lineker, l'ancienne gloire de l'équipe d'Angleterre aujourd?hui présentateur vedette à la télévision, a taclé l'international français à la gorge sur Twitter peu après son coup de sang contre Queens Park Rangers (victoire d'Arsenal 2-1). Car le geste inconsidéré de Giroud peut être lourd de conséquences pour Arsenal. L'attaquant va devoir purger trois matches de suspension, sanction automatique en Angleterre après un carton rouge direct. Il manquera deux déplacements difficiles en Premier League, à West Ham (5e) dimanche pour la 19e journée puis à Southampton (4e) le 1er janvier, ainsi que la réception de Hull en Coupe d?Angleterre le dimanche 4 janvier. Or, depuis son retour de blessure fin novembre, après trois mois d'absence, Giroud carburait au super avec quatre buts lors des six rencontres précédant celle contre Queens Park Rangers. Son entente avec Alexis Sanchez et Danny Welbeck en attaque s'améliorait de match en match et il avait aussi apporté une dimension physique au jeu des Londoniens. Sa suspension pourrait donc coûter des points aux Gunners, sixièmes (30 points, 5 de moins que le troisième, Manchester United) avant le match de dimanche contre une équipe de West Ham qui voudra se racheter de sa défaite face à Chelsea vendredi (2-0). "Giroud a fait une grosse erreur, a reconnu l'entraîneur d'Arsenal Arsène Wenger. Il mérite son carton rouge. Il ne s'est pas contrôlé. Il nous a laissé avec une montagne à gravir alors que jusque-là nous contrôlions tranquillement le match". - 'Il ne le refera plus' - Giroud a été exclu à la 53e minute, alors qu'Arsenal ne menait que 1-0. Le Français venait de mettre un léger coup de tête au défenseur de QPR Nedum Onuoha, à qui il reprochait de l'avoir poussé, et qui semble en rajouter en se laissant tomber. Giroud "sait qu?il a fait une erreur. C?est quelqu?un qui assume. Je le connais assez pour savoir qu?il ne le refera plus", a nuancé Wenger, auprès de qui le joueur s?est excusé. Ironie du sort, cette rencontre a vu l'entraîneur alsacien remporter sa 400e victoire en Premier League. Les supporteurs des Gunners n?ont pas été tendres avec le joueur de 28 ans sur les réseaux sociaux. "Je ne sais pas quel gel Giroud s'était mis dans les cheveux pour que la folie lui monte comme ça à la tête", a ainsi tweeté @MrBullyArsenal, un supporteur d'Arsenal très suivi. Giroud s'est également attiré de nombreuses critiques dans la presse anglaise de samedi qui, dans son ensemble, juge son geste "stupide". "Un geste de folie", titre ainsi en Une le cahier sport du très sérieux Daily Telegraph, avec une photo grand format du Français juste après l'incident. "Le coup de tête de folie de Giroud coûte presque la victoire à Arsenal", poursuit le quotidien, qui souligne qu?à 10 contre 11, les Gunners ont beaucoup souffert et ont presque été rejoints en fin de match par QPR avant de finalement s?imposer. C?est la deuxième exclusion de Giroud depuis son arrivée à Arsenal en juin 2012. L'ancien Montpelliérain avait déjà reçu un carton rouge contre Fulham en avril 2013, lors de sa première saison.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire