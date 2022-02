Londres (AFP). Angleterre: Boxing Day festif en haut de tableau

Dans le sillage du leader Chelsea, victorieux de West Ham (2-0) et de son dauphin Manchester City, vainqueur à West Bromwich (3-1), huit des neuf équipes de tête ont gagné vendredi lors du Boxing Day en Angleterre, dont Arsenal qui a battu QPR en tremblant (2-1). La course poursuite continue entre Chelsea et Manchester City. Contrairement au week-end dernier, c?est Chelsea qui a frappé le premier pour ce Boxing Day (lendemain de Noël) avec un succès impressionnant sur West Ham (2-0) lors du premier match de la journée. Les hommes de Mourinho ont encore dominé à tous les niveaux, faisant exploser des Hammers pourtant 4e au classement avant cette 18e journée. Le manageur Portugais n?a, lui, toujours pas perdu lors d?un Boxing Day (4 victoires, un match nul). Surtout, cette victoire a mis City sous pression. Mais le champion en titre a répondu avec aplomb et dans son désormais style sans attaquant! Toujours privés de Aguero, Jovetic et Dzeko et avec James Milner en ?faux 9?, les joueurs de Manuel Pellegrini ont eux aussi impressionné et ont ensuite géré leur avantage même s?ils ont été surpris en fin de partie et laissé West Bromwich sauver l'honneur. A l?image du leader et de son dauphin, ce Boxing Day a été favorable aux équipes du haut de tableau. En effet, à part West Ham, tous les autres membres du Top 9 ont gagné, ce qui n?était jamais arrivé cette saison. La première partie du classement a donc bien digéré les fêtes de Noël, clairement mieux que la seconde moitié de tableau! Manchester United a conforté sa troisième place avec trois points tranquillement acquis face à Newcastle à Old Trafford (3-1). Le quatuor Mata (une passe décisive) - Rooney (deux buts, une passe) - Falcao (une passe) - Van Persie (un but) a fait très mal. - Giroud exclu - Southampton, désormais 4e, continue son redressement avec son deuxième succès de suite, à Crystal Palace (3-1). Mais la menace d?Arsenal, 6e, et de Tottenham, 7e, se fait de plus en plus pressante. Derniers à jouer vendredi, les Gunners avaient pour obligation de gagner contre Queens Park Rangers (2-1). Ils ont pris leurs responsabilités et n?ont pas failli, dans le sillage d?un Alexis Sanchez exceptionnel (un but, une passe décisive, mais un penalty raté). Le point noir du jour est néanmoins le carton rouge d?Olivier Giroud, exclu pour avoir donné un coup de tête à Onuha juste avant l?heure de jeu (53). A 10, les Londoniens ont souffert sur la fin mais ont tenu. Après cette victoire, la 400e de Wenger en Premier League, ils n?ont plus qu?un point de retard sur West Ham et deux sur Southampton. Ils devancent Tottenham à la différence de buts (+10 contre 0) après la difficile victoire des Spurs à Leicester (2-1). Harry Kane, l'homme en forme du moment à Tottenham, a encore été décisif et l'affrontement avec Manchester United dimanche à White Hart Lane pour le compte de la 19e journée s?annonce palpitant. Jusqu?à cette saison, Brendan Rodgers avait toujours perdu le jour du Boxing Day. Ce n?est plus le cas: Liverpool, désormais 9e, s?est imposé, dans la difficulté, à Burnley (1-0) grâce à son nouveau numéro 9 Raheem Sterling et retrouve un peu de couleurs. Résultats de la 18e journée du Championnat d'Angleterre de football: vendredi Chelsea - West Ham 2 - 0

