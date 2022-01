Neige : la solidarité des normands

Crédit photo : Romain, auditeur Tendance Ouest, 1er décembre à Tollevast

Du 29 novembre au 4 décembre, la neige et le verglas se sont installés sur les départements de la Manche, du Calvados et de l'Orne en Basse-Normandie. Les normands ont été des milliers à participer à l'info trafic sur la radio Tendance Ouest au 02.33.05.32.30, sur tendanceouest.com et sur le profil Facebook de Tendance Ouest.

Des milliers d'auditeurs au service de milliers de normands.