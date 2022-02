Stockholm (AFP). Suède: un engin incendiaire jeté dans une mosquée, cinq blessés

Un incendie causé par un engin jeté de l'extérieur dans une mosquée du centre de la Suède a fait cinq blessés jeudi selon la police, alors que le pays connaît une montée de l'extrême droite. "Quelqu'un a jeté un engin à travers une fenêtre et un incendie s'est déclaré à l'intérieur", a déclaré un porte-parole de la police, Lars Franzell, à l'AFP. "Il y avait entre 15 et 20 personnes dans les locaux" de cette mosquée située à Eskilstuna, à 90 kilomètres à l'ouest de Stockholm, a-t-il ajouté. Le pays, réputé pour l'accueil qu'il accorde aux réfugiés étrangers, a vu son paysage politique bouleversé en décembre lorsque le parti d'extrême droite des Démocrates de Suède, devenu en septembre la troisième force parlementaire, a soutenu un projet de budget de centre-droit, forçant le gouvernement de gauche à convoquer des législatives anticipées. La mosquée visée est située au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation. Le feu s'est déclaré en début d'après-midi, sa précisé la police. "La haine des étrangers s'est renforcée", a déclaré le chef de l'association des musulmans de Suède, Omar Mustafa, à l'antenne de la radio publique SR. La police a indiqué qu'elle avait ouvert une enquête pour incendie criminel aggravé, mais n'a identifié aucun suspect. Les blessés ont été hospitalisés et souffrent d'intoxication, de coupures et de fractures. En janvier, des inconnus avaient peint des croix gammées sur la porte d'une mosquée de Stockholm, et en décembre 2013 des néonazis avaient attaqué un défilé antiraciste dans la capitale suédoise, faisant trois blessés.

