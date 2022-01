Los Angeles (AFP). NBA: cadeau de Noël ou empoisonné, LeBron James retrouve Miami

C'est l'un des cadeaux de Noël mis au pied des paniers par la NBA: cinq mois après son départ de Miami, LeBron James retrouve jeudi le Heat et ses supporteurs, qui n'ont toujours pas digéré son départ pour Cleveland. Comme le veut le tradition depuis 1947, le jour de Noël n'est pas chômé pour plusieurs dizaines de joueurs de la NBA. La Ligue nord-américaine de basket-ball profite du 25 décembre, et d'un calendrier sportif quasi-désert aux Etats-Unis, pour monter des chocs alléchants, comme ceux qui opposeront le champion San Antonio à Oklahoma City, réédition de la finale de la conférence Ouest 2014, ou encore les Los Angeles Clippers à Golden State, deux franchises californiennes qui visent le titre. Le match le plus attendu aura lieu à 17h00 (23h00 françaises) et opposera Miami à Cleveland, respectivement 7e (13 v-16 d) et 5e (17 v-10 d) de la conférence Est, avec un seul joueur en vedette: LeBron James. Après quatre années, quatre finales de suite et deux titres avec Miami, "King James" revient à l'AmericanAirlines Arena sous un maillot ennemi, celui des Cleveland Cavaliers. L'intéressé aborde ces retrouvailles sans appréhension: "Bien sûr, c'est particulier de retourner là où vous avez joué pendant longtemps, mais pour moi, pour nous, c'est un match comme un autre, on veut gagner et on voudra nous voir perdre", a expliqué le quadruple MVP. - Réception houleuse - "C'est surtout pour la NBA que c'est la journée la plus importante de l'année", a-t-il relevé. Même si les deux équipes se sont déjà affrontées en octobre en match de préparation sur terrain neutre, James s'attend à une réception houleuse de la part des supporteurs du Heat qui n'ont pas encore oublié sa "trahison" du 11 juillet lorsqu'il a décidé de "rentrer à la maison" à Cleveland pour retrouver l'équipe où il a fait ses débuts en NBA en 2003. Son ancien partenaire du "Big Three" et grand ami Dwyane Wade espère que le public de Miami se souviendra de la contribution majeure de "King James". "Ce mec nous a amenés à un niveau que Miami avait atteint une seule fois dans son histoire avant son arrivée. Je pense qu'il doit être bien reçu avant le match", a-t-il déclaré à propos des titres NBA conquis en 2012 et 2013, les deuxième et troisième de l'histoire du Heat après celui de 2006. "Après, quand le match aura commencé, les supporteurs feront ce qu'ils ont à faire", a souri "D-Wade". - James en retrait - Wade ne fera pas de cadeau à James, et le troisième membre du "Big Three", Chris Bosh, sera d'humeur encore moins charitable s'il est en mesure de jouer: il a très mal vécu le départ de leur leader avec qui il s'est brouillé. Pour ajouter du sel à ce duel, les deux équipes ont beaucoup à se faire pardonner: le Heat a déjà perdu à dix reprises devant son public, tandis que les Cavaliers peinent à se présenter en candidat au titre malgré les arrivées de LeBron James et de Kevin Love. James lui-même est pour l'instant en retrait avec ses 25,2 points, 5,2 rebonds et 7,8 passes par match par rapport à ceux qui illuminent la NBA cette saison: les Stephen Curry (Golden State), James Harden (Houston) et Anthony Davis (Nouvelle-Orléans). C'est toutefois le cadet de ses soucis: pour la 6e fois de sa carrière, il passera Noël loin de chez lui. Sa femme et leurs trois enfants dont l'aîné LeBron Jr, qui commence à 10 ans à se faire un nom sur les parquets, et la cadette Zhuri, née en octobre, resteront dans l'Ohio.

