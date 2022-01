Sydney (AFP). Voile: Sydney-Hobart, un duel au sommet et un octogénaire fringant

Un duel entre le champion en titre Wild Oats XI et un nouveau challenger, Comanche, et la participation de l'Australien Syd Fischer, bon pied bon oeil pour ses 87 ans: la célèbre course à la voile Sydney-Hobart s'élance vendredi pour une nouvelle palpitante traversée de la mer de Tasmanie. La 70e Sydney-Hobart regroupe la plus grande flotte depuis 1994 avec 119 voiliers, dont 5 dans la catégorie des maxi monocoques. Parmi eux, le tenant Wild Oats XI et Ragamuffin 100, propriété du vieux loup de mer Syd Fischer, qui en est aussi le skipper officiel. L'octogénaire, homme d'affaires et légende de la voile australienne, participera ainsi à sa 46e Sydney-Hobart et sera le compétiteur le plus âgé à avoir jamais pris part à la course! Une participation avant tout symbolique puisque son grand âge le restreint physiquement. "Je n'ai plus assez d'équilibre pour pouvoir barrer", a-t-il avoué début décembre au quotidien de Sydney Daily Telegraph. "Il faut que je fasse plus attention qu'avant, mais je garde toujours un oeil sur ce qui se passe. Je ne dis pas (aux membres d'équipage) comment faire leur travail, je leur pose des questions et je les laisse y réfléchir". Par le passé, Fischer a franchi la ligne d'arrivée en tête à deux reprises (1988, 1990), l'emportant ainsi dans la catégorie "temps réel", et a été déclaré vainqueur en 1992 selon le système du "temps compensé" (handicap prenant en compte des facteurs de poids et de taille). - 'Mer de géants' - Pour cette édition 2014, le favori sera Wild Oats XI, lesté de ses sept victoires (de 2005 à 2008, 2010, 2012 et 2013) et skippé par l'Australien Mark Richards. Mais il devra particulièrement se méfier du nouveau challenger Comanche, un voilier long de 100 pieds (environ 30 mètres) qui participe à sa première course d'envergure, skippé par l'Américain Ken Read. Auteur du record de l'épreuve en 2012 en un jour, 18 heures, 23 minutes et 12 secondes, Richards a néanmoins estimé que "de nombreux bateaux peuvent pulvériser ce record". En effet, tout est possible dans la Sydney-Hobart, surtout si la météo s'en mêle: des vents violents sont prévus dès le départ dans la baie de Sydney avant de se calmer au passage du détroit de Bass qui doit mener la flotte à Hobart en Tasmanie après environ 630 miles (1.170 km) de course. "Les conditions annoncées représentent un sacré challenge, comme c'est le cas chaque année sur la Hobart", a reconnu lundi Juan Vila, navigateur sur Wild Oats XI. La course comptera une flotte très diverse qui contribue à sa légende. Les maxi monocoques côtoieront des bateaux tels que Maluka of Kermandie, un voilier de 9 mètres de long construit en 1932. "C'est la plus belle course du monde", s'est enthousiasmé Matthew Fortune, skipper du bateau allemand Passion 4 C. "Je suis là parmi les plus grands bateaux de tous les temps; un petit bonhomme dans une mer de géants".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire