Bonne action: allez au cinéma le 25 décembre

Le jour de Noêl, après la découverte des cadeaux et après un bon repas, venez tous au cinéma .En y allant le 25 décembre, une partie du prix de la place sera automatiquement reversé à l'association "les toiles echantées" par votre cinéma. Il n'y a aucune majoration.

Peu importe le film, le prix de la place, si c'est avec un abonnement ou des places CE, ce sera fait. Voici une liste non exhaustive des films à ne pas manaquer en cette fin d'année:

-Les pingouins de Madagascar, Paddington ou encore Astérix et le domaine des dieux pour la famille

-Le hobbit la bataille des 5 armées ou Exodus pour le grand spectacle

-Comment tuer son boss 2, Dumb et Dumber DE pour le rire

-La French ou la famille Bélier pour l'émotion...

Toute l'année, l'association parrainée par Alain Chabat se déplace dans les hôpitaux de toute la France avec du matériel de projection professionnel et présente les derniers films aux enfants et adolescents malades. Plus d'infos sur www.facebook.com/LesToilesEnchantees

Ecoutez Gisèle Tsobanian, fondatrice de l'association, nous présenter cette opération de Noël: