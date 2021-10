Allez au cinéma à Noël !

Sur chaque entrée dans une salle obscure, uniquement le jour de Noël, partout en France, quel que soit le film, la salle de cinéma, la séance, ou le mode paiement (billets classiques achetés aux caisses, cartes prépayés, cartes et pass illimités, chèques cinéma, etc…), une partie du prix du billet sera reversée aux Toiles Enchantées.

Pour le spectateur, cela ne change donc strictement rien, si ce n’est que si vous étiez indécis quant à une date pour vous rendre au cinéma en décembre ou pendant les vacances de Noël, le mieux serait d’y aller en famille ou entre amis le mercredi 25 décembre afin de participer à une belle action !

Grâce à vous, cela permettra aux Toiles Enchantées de financer encore plus de séances de cinéma pour les enfants et adolescents malades ou handicapés, d’aller dans de nouveaux établissements hospitaliers et de développer et poursuivre ses actions dans une période économiquement difficile.

Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire des dons à l'association tout au long de l'année, en vous rendant sur www.lestoilesenchantees.com

Ecoutez Marc Salem, des toiles enchantées nous présenter l'opération: