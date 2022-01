Washington (AFP). Etats-Unis: un jeune Noir tué par un policier près de Ferguson

Un policier a tué un jeune Noir qui brandissait une arme dans une station service du Missouri (centre), a annoncé mercredi la police américaine, déjà mise en cause dans une série de drames ayant suscité une vague de colère dans le pays. La fusillade est intervenue mardi soir à Berkeley, une ville proche de Ferguson où des émeutes avaient éclaté le mois dernier après la décision d'un grand jury de ne pas poursuivre un policier blanc ayant tué Michael Brown, un Noir de 18 ans qui n'était pas armé. Selon un communiqué de la police du comté de Saint Louis, la confrontation a eu lieu mardi vers 23H15 locales alors qu'un policier menait un "contrôle de routine" dans une station service Mobile. Après avoir "observé" deux hommes qui se tenaient à côté du bâtiment, le policier est sorti de sa voiture et s'est approché d'eux lorsque l'un d'entre eux "a sorti un pistolet et l'a pointé en direction du policier", ajoute le communiqué, qui ne précise pas si celui-ci était un Blanc. "Craignant pour sa vie, le policier a tiré plusieurs coups, atteignant l'individu et le blessant mortellement. Le second a pris la fuite", toujours selon la version policière, . Le jeune Noir décédé sur les lieux n'a pas été immédiatement identifié. Le drame de Ferguson, dans la banlieue de Saint Louis, avait suscité une émotion considérable dans le pays, notamment dans la communauté noire. Le policier avait alors tiré douze fois contre le jeune Noir non armé. L'impunité qui lui avait ensuite été accordée par la justice avait déclenché des dizaines de manifestations dans le pays. Plusieurs autres drames récents du même type ont attisé la colère de la communauté noire qui s'estime victime de racisme de la part de la police.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire