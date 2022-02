Contre les kilos après les fêtes, les conseils du coach Jérémy Poulin

Après les kilos pris pendant les fêtes, quels conseils donnez-vous ?

“Le premier, c’est de faire appel à un coach qui aidera à entretenir la motivation. Il faut tonifier tout d’entrée, le cardio-vasculaire et le musculaire, en augmentant les intensités dans le cadre d’un programme bien encadré.”

Quel méthode de travail utiliseriez-vous ?

“Le cross-training est recommandé. C’est de la forte intensité sur de la courte durée, ce qui permet de booster le métabolisme pour une perte de graisse optimisée. L’ensemble du corps travaille, grâce à l’utilisation d’un matériel moderne comme des sangles de suspension ou des kettlebells. Différents ateliers successifs permettent de travailler différents groupes musculaires et de “choquer” le corps. Les membres s’affinent d’une façon généralisée. Plus c’est court et intense, plus c’est efficace.”