Hockey : L'Ile Lacroix, citadelle imprenable !

Le match commence à cent à l’heure de part et d’autre et même si ce sont les Rouennais qui semblent dominer la partie en se procurant les occasions les plus nettes, ce sont les Gapençais qui ouvrent le score par Bostjan Golicic qui dévie un tir de Matt Carter à la 6e minute (1-0).

Les Jaunes et Noirs n’accusent pas le coup et continuent de pousser pour égaliser mais plusieurs pénalités d’affilée font évoluer les Dragons en infériorité numérique. La défense rouennaise, bien aidée par un Nicola Riopel des grands soirs, ne rompt pas et à l’issue des longues minutes d’infériorité, c’est le défenseur Patrick Coulombe qui s’en va transpercer la défense des Rapaces pour offrir l’égalisation à la fin du premier tiers temps (1-1).

Un gardien des grands soirs

Au retour des vestiaires, les deux équipes continuent de se disputer le puck sans qu’aucune équipe ne parvienne à faire la différence notamment grâce au gardien rouennais qui continue de faire son show en maintenant le bateau normand à flot avec des arrêts venus d’ailleurs. Avec encore une infériorité à 5 contre 3 pendant ce tiers, le public ne s’y trompe pas et ce sont des « Rio », « Rio » qui descendent des gradins pour féliciter le gardien qui sera élu logiquement homme du match.

Dans le dernier tiers temps, ce sont les joueurs d’Ari Salo qui prennent l’avantage dans ce match grâce à Julien Desrosiers à la toute fin d’une énième infériorité numérique (2-1). Le match continue sur un rythme effréné et chaque équipe est à deux doigts de marquer. A la 14e minute, ce sont les joueurs de Luciano Basile qui parviennent à propulser le palet au fond des filets sur plusieurs rebonds lâchés par Nicola Riopel 2-2.

Au bout des prolongations

Pas le temps pour les visiteurs de fêter l‘égalisation que les Rouennais reprennent l’avantage 50 secondes plus tard par Loic Lamperier bien servi par Marc-André Thinel (3-2). Malheureusement, les Normands ne parviennent pas à conserver leur avance au tableau d’affichage et encaissent l'égalisation à un peu plus d’une minute de la fin du match par Matt Wahl (3-3).

On se dirige donc vers la prolongation et, au jeu de la mort subite, ce sont les Rouennais qui remportent les deux points de la victoire sur un petit exploit personnel de Julien Desrosiers qui, le long de la bande, fait un une-deux avec celle-ci avant de faire un nouveau une-deux avec Loïc Lamperier et d’inscrire ce dernier but sous la barre du gardien Lavigne impuissant.

Grâce à cette nouvelle victoire, les Dragons remontent sur le podium à la 3e place.

"On voit les joueurs clés dans les moments importants"

"Ça a été un peu difficile parce qu’après la trêve, les jambes étaient un petit peu lourdes sur la fin mais l’important c’est d’avoir été chercher les deux points ce soir. On a usé beaucoup d’énergie pour tuer les pénalités mais on a su rester dans le match", confiait le double buteur Julien Desrosiers à la fin du match.

Du coté du coach rouennais Ari Salo, "Gap a très bien joué, avec beaucoup de combativité et d’organisation. Nous, on a perdu beaucoup d’énergie sur les pénalités mais heureusement Nico nous laisse dans le match et ça nous a donné confiance, avec Julien Desrosiers aussi, on voit les joueurs clés dans les moments importants c’est bien".

Pas de répit pour le RHE76 qui retrouvera le chemin du championnat dès vendredi 26 décembre avec un déplacement à Caen.