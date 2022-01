Inondations à Cherbourg : Bernard Cazeneuve fait le bilan

Au lendemain des importantes inondations qui ont ravagé plusieurs quartiers de Cherbourg, la situation revient lentement à la normale. Les agents municipaux et de la CUC, épaulés par les pompiers et les bénévoles de la Croix Rouge se sont encore mobilisés toute la journée pour nettoyer les rues et vider l'eau dans les bâtiments inondés. Mais, sur place, tout le monde est encore sous le choc.

Invité dans notre journal de 18h, Bernard Cazeneuve, le député-maire de Cherbourg, fait le bilan.

L'élu rappelle l'importante mobilisation de ses services pour venir en aide aux sinistrés. Il revient aussi sur les premières aides apportées aux commerçants. Il a aussi décidé de lancer une grande réflexion sur la Divette, ce fameux cours d'eau, qui est à l'origine de la catastrophe.

Ecoutez...